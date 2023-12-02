Умершего Киссинджера удалили из базы данных украинского «Миротворца»

Бывшего руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Генри Киссинджера, скончавшегося на текущей неделе на 101-м году жизни, удалили из базы данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (по решению суда запрещен в Российской Федерации).
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