Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    Dura lex sed lex«Коммунист» Рашки...
  • дмитрий чагин
    Вот всё у жертв ЕГЭ так... Даже не то, что понять цитируемого, просто правильно написать его слова не могут.Создатель «Спутни...
  • дмитрий чагин
    И тут же аффтар продолжает: "последствием укалывания будет усиление штаммов"Создатель «Спутни...

Дмитрий Ярош – щель для выпуска националистических паров на Украине

Дмитрий Ярош – щель для выпуска националистических паров на Украине

  Недавно СМИ сообщили о том, что Дмытро Ярош, бывший глава «Правого сектора»*, бывший депутат Рады, бывший кандидат в президенты Украины (набрал 0,7%), получил от главкома Валерия Залужного назначение – он стал советником главкома Валерия Залужного.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх