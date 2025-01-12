Что известно о фильме «Кремлевский волшебник», где Джуд Лоу сыграет Путина? Ирина ВальковаНедавние новости о готовящейся экранизации романа Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» привлекли внимание как поклонников литературы, так и любителей кино.