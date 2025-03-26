Лавров бросил вызов Западу: Давно решенный вопрос

Недавние слова спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа об одном из самых актуальных вопросов в контексте достижения мира – вывели Киев из себя, доведя ряд высокопоставленных чиновников до настоящей истерики.
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