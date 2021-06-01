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Кем же был на самом деле князь Рюрик?

Кем же был на самом деле князь Рюрик?

Споры о том, кем был князь Рюрик: имел ли он отношение к самой Руси или же, как это утверждают переписавшие по заказу Романовых нашу историю немецкие историки - имел отношение к норманам? Почему навязанная при Романовых "норманнская теория" оказалась столь популярной, в том числе и у многих советских историков? Странно, но даже в откорректированном и далеко не первом "списке" "Повести временных лет", можно найти указание о том, что Рюрик имел отношение именно к варягам-русь, а не к свеям или норманам.

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Sergiy Che
Всё что нужно знать - Ю. Максименко не историк (закончил ВШЭ))) - бредолог и враль, сектант - http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/01/2034-00.htm то на что он ссылается типа "Будинский изборник" - фальшак, никто древнего документа такого в глаза не видел - есть только тетрадки сочинённые в 30х годах и т.п. - это опять всё враки псевдо"ыстореков"...)))

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