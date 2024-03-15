Командир Ходаковский: Росгвардия разгромила ВСУ при попытке прорыва в Белгород

Командир батальона «Восток», заместитель руководителя Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил о том, что попытки Киева с помощью диверсионно-штурмовых групп прорваться в Белгород потерпели неудачу, а враг в итоге был наголову разбит.