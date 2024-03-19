Эсэсовца Гунько наградили на Украине почетным знаком отличия

Бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунку), из-за чествования которого в парламенте Канады ушел в отставку спикер Энтони Рота, в день его 99-летия 19 марта наградили почетным знаком Тернопольского областного совета Украины, сообщил местный телеканал «Общественное».