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Эсэсовца Гунько наградили на Украине почетным знаком отличия

Эсэсовца Гунько наградили на Украине почетным знаком отличия

Бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунку), из-за чествования которого в парламенте Канады ушел в отставку спикер Энтони Рота, в день его 99-летия 19 марта наградили почетным знаком Тернопольского областного совета Украины, сообщил местный телеканал «Общественное».

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