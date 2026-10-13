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Володин: составы комитетов ГД позволят каждой фракции участвовать в принятии решений

Володин: составы комитетов ГД позволят каждой фракции участвовать в принятии решений

Госдума, сформировав руководящий состав всех комитетов, обеспечила возможность каждой фракции, независимо от ее численности, участвовать в выработке и принятии решений, подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.

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