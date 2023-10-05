Куда сходить: интересные мероприятия 6 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Крымский ТЮЗ (Евпатория, ул. Бартенева, 1) «Родственные души», 16+ 6 октября, 18:30 Драматургической основой спектакля стали новеллы писателя – «Дары волхвов», «Родственные души», «Персики», «Гарлемская трагедия» и «Последний лист».
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