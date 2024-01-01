Дженсон Баттон выпустит суперкар за миллион долларов

Pikes Peak International Hill ClimbБританский автопроизводитель Radford Motors, одним из совладельцев и сооснователей которого является экс-пилот Формулы 1 Дженсон Баттон, одержал победу в знаменитой гонке по подъёму на гору Пайкс-Пик.
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