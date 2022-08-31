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В День знаний сотрудники УМВД России по Магаданской области вспоминают свои школьные годы

В День знаний сотрудники УМВД России по Магаданской области вспоминают свои школьные годы

Полицейские Колымы присоединились к онлайн-акции #НачалоПеремен, инициированной ГУ МВД России по Саратовской области.

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