Бывший дипломат Микко Макконен нашел необычное применение старой пограничной вышке. Сооружение высотой 20 метров, расположенное на возвышенности в 13 километрах от российской границы, теперь служит ему местом для отдыха и наблюдения за природой.
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