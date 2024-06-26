$10 млн пообещал Госдеп США за данные о гражданине России

Вознаграждение в размере $10 млн (880 млн руб.) обещает за предоставление информации о местонахождении гражданина России Амина Стигала госдепартамент США, говорится в документе, размещенном 26 июня на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).
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