Цифровой рубль: новая эра для российской экономики и преимущества для пенсионеров Ольга ВайленкоВведение цифрового рубля в российскую экономику обещает стать важным этапом на пути модернизации финансовой системы страны.
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