Марсоход Curiosity обнаружил следы древних грунтовых вод на Красной планете

Ещё одно доказательство, что когда-то на планете были условия для жизни. Первый анализ области Глен Торридон в кратере Гейла на Марсе показывает, что порода в этом районе была изменена подземными водами в ранней истории планеты, что имеет важное значение для понимания обитаемости планеты в прошлом.