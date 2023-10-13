Марсоход Curiosity обнаружил следы древних грунтовых вод на Красной планете

Ещё одно доказательство, что когда-то на планете были условия для жизни. Первый анализ области Глен Торридон в кратере Гейла на Марсе показывает, что порода в этом районе была изменена подземными водами в ранней истории планеты, что имеет важное значение для понимания обитаемости планеты в прошлом.
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