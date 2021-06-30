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Немецкий политолог намекнул на роль спецслужб РФ в «потере» скандальных документов по эсминцу Defender

Немецкий политолог намекнул на роль спецслужб РФ в «потере» скандальных документов по эсминцу Defender

В Великобритании не случайно произошел инцидент с потерей секретных документов, связанных с провокационным проходом британского эсминца Defender в прибрежной зоне Крымского полуострова и нарушением государственных границ Российской Федерации.

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