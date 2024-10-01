Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ньюкасл» против «Уимблдона»

Последний участник 4-го раунда определится в матче «Ньюкасл» – «Уимблдон». На прошлой неделе «Манчестер Сити» победил «Уотфорд» дома (2:1), «Челси» на своем поле разгромил «Барроу» (5:0), «Арсенал» разгромил «Болтон» (5:1), «Ливерпуль» с таким же счетом обыграл «Вест Хэм» (5:1).
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