Спыну: «В Молдове может быть построена автомагистраль, соединяющая с Румынией»

В Молдове может быть построена автомагистраль, соединяющая нашу страну с Румынией. Министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил в ходе передачи Freedom, что в ближайшие недели предоставит подробности, связанные с запуском такого проекта, который может стать реальностью к 2035 году.