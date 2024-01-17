Спыну: «В Молдове может быть построена автомагистраль, соединяющая с Румынией»

В Молдове может быть построена автомагистраль, соединяющая нашу страну с Румынией. Министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил в ходе передачи Freedom, что в ближайшие недели предоставит подробности, связанные с запуском такого проекта, который может стать реальностью к 2035 году.
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