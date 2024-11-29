#Сводка на утро 29 ноября 2024 года ▪ Прошедшие сутки характеризовались комбинированным ударом по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре противника.
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#Сводка на утро 29 ноября 2024 года ▪ Прошедшие сутки характеризовались комбинированным ударом по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре противника.
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