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Тюрам готов перейти зимой только в «Баварию», «Интер», «МЮ» или «ПСЖ»

Тюрам готов перейти зимой только в «Баварию», «Интер», «МЮ» или «ПСЖ»

Маркус Тюрам готов перейти в один из четырех клубов зимой. Речь о «Баварии», «Интере», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

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