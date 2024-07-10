В Алтайском крае 17-летний курьер похитил 250 тысяч рублей у пенсионеров

В отношении юноши возбудили уголовное дело Сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя Поспелихинского района, который похитил 250 тысяч рублей у двух пожилых людей в Волчихинском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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