В США заявили, что РФ хочет влиять на выборы в пользу Трампа

Сотрудники Управления директора национальной разведки (ODNI) заявили, что Россия якобы запустила план вмешательства в президентские выборы в США 2024 года, чтобы повысить шансы на переизбрание Трампа, 10 июля сообщает Fox News.
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