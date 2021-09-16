Любопытно, однако

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  • Алексей Плескач
    Совершенно верно! Притом, смыло в Ялте (и в Севасе) те, что были незаконными. Задето законных - было немного и те, чт...Откуда пошел вбро...
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    Зачем они на Колыме? Гастеров надо отправлять по их странам - пусть у себя работаютВодителям автобус...
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    Да! Это провокация мигрантов, хотят насадить свои правила. Попытка государственного переворота в Хабаровске. На Колым...Водителям автобус...

Минус ещё одна гадина

Минус ещё одна гадина

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил о полном прекращении работы в России из-за "кампании Кремля против независимой журналистики".

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