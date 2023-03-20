В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту присвоения денежных средств

В ОМВД России по городу Пятигорску с заявлением о пропаже денежных средств обратился руководитель логистической компании.
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