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Царьград

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BILD: Тильшнайдер нашёл кружку "Армия России" в своём офисе

BILD: Тильшнайдер нашёл кружку "Армия России" в своём офисе

В офисе Ханс-Томаса Тильшнайдера из АдГ обнаружена кружка с надписью "Армия России". Политик пытается запретить публикацию фото.

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