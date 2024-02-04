Актер озвучки Альберта Вескера намекнул, что уже работает над новой Resident Evil ...

Актер озвучки Альберта Вескера намекнул, что уже работает над новой Resident EvilВ последнее время Capcom не перестает работать над франшизой Resident Evil: новые выпуски выходят практически ежегодно, а множество портов для VR и мобильных устройств еще больше расширяют границы франшизы.