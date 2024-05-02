Глава МИД Польши: «Не удивлюсь, если Россия в будущем нападет на Польшу»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент России Владимир Путин, скорее всего, прекратит конфликт только тогда, когда почувствует, что не сможет выиграть, и опасно надеяться на какие-либо дальнейшие соглашения с Россией.