Глава МИД Польши: «Не удивлюсь, если Россия в будущем нападет на Польшу»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент России Владимир Путин, скорее всего, прекратит конфликт только тогда, когда почувствует, что не сможет выиграть, и опасно надеяться на какие-либо дальнейшие соглашения с Россией.
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