Американец сдавал банки, тратил деньги на лотерейные билеты и выиграл $500 тыс

В США мужчина сдавал банки, тратил деньги на лотерейные билеты и выиграл $500 тысяч, пишет Whmi.Победитель, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что каждое воскресенье утром сдает банки, а вырученные деньги тратит на лотерейные билеты.
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