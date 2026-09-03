Американец сдавал банки, тратил деньги на лотерейные билеты и выиграл $500 тыс

В США мужчина сдавал банки, тратил деньги на лотерейные билеты и выиграл $500 тысяч, пишет Whmi.Победитель, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что каждое воскресенье утром сдает банки, а вырученные деньги тратит на лотерейные билеты.