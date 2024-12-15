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Закон, порядок, государство

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В Херсонской области проведено профилактическое мероприятие в рамках информационной кампании «Клади трубку»

В рамках информационной кампании по кибербезопасности «Клади трубку», реализуемой на территории региона Главным управлением МВД России по Херсонской области совместно с отделением по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка, региональной ФСБ и прокуратурой проведено профилактическое мероприятие в селе Виноградово Алешкинского муниципального округа.

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