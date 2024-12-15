В Херсонской области проведено профилактическое мероприятие в рамках информационной кампании «Клади трубку»

В рамках информационной кампании по кибербезопасности «Клади трубку», реализуемой на территории региона Главным управлением МВД России по Херсонской области совместно с отделением по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка, региональной ФСБ и прокуратурой проведено профилактическое мероприятие в селе Виноградово Алешкинского муниципального округа.