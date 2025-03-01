МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Шарлотт», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Сан-Хосе»

В ночь на воскресенье «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова примет «Сан-Хосе Эрткуэйкс». МЛС Регулярный чемпионат Шарлотт – Атланта Юнайтед Дата проведения 1 марта, 22:15, «Банк оф Америка» превью матча онлайн статистика коэффициенты Спортинг Канзас Сити – Сан-Хосе Эрткуэйкс Дата проведения 2 марта, 04:30, «Чилдренс Мерси Парк» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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