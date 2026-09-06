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Святогорск наш, спасать ВСУ из «Волчанского котла» поручено женщинам

Святогорск наш, спасать ВСУ из «Волчанского котла» поручено женщинам

1655-й день спецоперации. В Киеве бесследно исчез куратор украинских мошеннических колл-центров .

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