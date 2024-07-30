ИНСТИТУТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА: ИФ РАН ПОБЕЖДАЕТ РОССИЮ. ОПЛАЧИВАЮТ РУССКИЕ

Sergiy Che

Да а когда на Руси было иначче?? Просто при Петре I казнокрадов колесовали и вешали (не давая снимать с виселицы в центре столицы)), при Джугашвили пускали в расход и НЕ казнокрадов (а даж вполне верных коммунякскому режиму фанатиков оболгав их похуже казнокрадов откеда и пошло выраженье "враги народа" - хотя они были в основной массе в лучшем случае врагами Джугашвильки и его культа)). Потом уже после ВОВ там на столь высоком уровне расправлялись по тихому - народ краем уха (преимущественно в слухах и сплетнях)) узнавал, что там Щелоков "за коррупцию снят и сперва его жена застрелилась а опосля он сам!" (и только уже после перестройки всплывали документы типа письма Щёлокова Черненке что ".... Щелоков за день до самоубийства написал К. У. Черненко письмо, в котором отмечал, что «не нарушал законности, не изменял линии партии, ничего у государства не брал» и просил лишь оградить его детей от неприятностей, ибо «они ни в чём не повинны». © - кто там прав, кто виноват по сей день пойди узнай!! Понятно, что Андропов дорогу расчищал для своих ставленников от брежневских (а со Щёлоковым и родню Брежнева смогли зацепить и к делу привязать)) но что коррупция была тож всем было ясно - только её тогда еле-еле Гдлян с Ивановым стали рыть на самлой окраине империи в оччень средней Азии с баев типа Рашидова, которых было не жаль, а до остальных их просто никто не допускал! Но и килограммы ювелирных золотых изделий золота-брульянтов тупо закатанных в трёхлитровые банки найденных по схронам впечатляли нищий совконарод! Потом при Ельциноиде особо борзых журнализдов совавших носяру далеко в дела главы МО Паши-мерседеса тупо взрывали прям в его редакции (и убийц не нашли)), хотя народ уже ко всему привык и пойманные с коробкой из-под ксерокса забитой иностранным баблом никого сильно не поразили (и ни к чему особому их поимка не привела)). И только при Путине перестали быть "неприкасаемые" тайком убираемыми и неподсудными - начали открыто в СМИ освещать и аресты-посадки и найденные дома миллиарды и т.п. И когда аресты и открыто-громогласные следствия-суды над коррупционерами в любой сфере развернулись ща во всю ширь, не сильно здоровые оценки наших любителей конспирологии из этого вдруг делают странный вывод - "эт усё коррупционеры не наши - нам их Клинтон заслал! 😆🤣😂 Да наши - всё наши ворюганы! Которые, увы у нас всегда были, есть и увы, подозреваю прям завтра не переведутся! С ДРУГОЙ СТОРОНЫ - А ГДЕ ИХ НЕТ??!! НЕТ Я ЖДУ - НАЗОВИТЕ!! США или ЕС "ихтамнеты"??!! Ха-ха не смешите!! 😎