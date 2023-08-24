Как-то в нашей группе Вконтакте я выкладывал видео из Китая, смысл которого состоит в следующем - ты переходишь по пешеходному переходу на красный свет, твоё лицо тут же сканируется и на большом экране на всеобщее обозрение выкладывается твоё изображение и паспортные данные.
Китайцам, имеющим низкий кредитный рейтинг, запретили садиться за руль и покупать билеты на самолёты и поезда
Комментарии
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саша дмитренко
это мечта любого правительства! но это очень дорого))) джугашвили вот пытался сделать нечто подобное
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9 час.
ДМ
Дима Мишин
А как китаец к родителям, в другой конец страны съездит, для повышения рейтинга, если ему билеты не продают?...
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3 час.
AB
Anlrey Boracow
А что мы обсуждаем Китай? Какого хера? Нам, что обсудить больше не чего? У нас проблем как у собаки блох, а нам тут втирают про "прижимы людей" в Китае. Это дело китайцев, их граждан и х властей. Чего к ним лезть со своими суждениями? А статейка эта и ей подобные написана исключительно для того, что бы нам, россиянам, мозги засрать и отвлечь от наших проблем.
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3 час.
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