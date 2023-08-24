Китайцам, имеющим низкий кредитный рейтинг, запретили садиться за руль и покупать билеты на самолёты и поезда

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Anlrey Boracow

А что мы обсуждаем Китай? Какого хера? Нам, что обсудить больше не чего? У нас проблем как у собаки блох, а нам тут втирают про "прижимы людей" в Китае. Это дело китайцев, их граждан и х властей. Чего к ним лезть со своими суждениями? А статейка эта и ей подобные написана исключительно для того, что бы нам, россиянам, мозги засрать и отвлечь от наших проблем.