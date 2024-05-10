Никогда не смешивайте их вместе: фармацевт предупредила о том, какие лекарства нельзя принимать одновременно

Рассказываем, какие таблетки нельзя смешивать друг с другом.Британский фармацевт и преподаватель Кингстонского университета Дипа Камдар поделилась изданию DailyMail важным открытием, касающимся популярного растительного препарата зверобоя, используемого для лечения легкой депрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии