Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Лавров и Блинкен устроили "поединок" в Лаосе: все случилось на гала-ужине.

     Гала-ужин в честь 19-го Восточноазиатского саммита (ВАС) в столице Лаоса Вьентьяне еще не начался, а его участники - топовые политики и дипломаты – заинтриговали публику в лучших традициях американских шоу.

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