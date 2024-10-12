Лавров и Блинкен устроили "поединок" в Лаосе: все случилось на гала-ужине.

Гала-ужин в честь 19-го Восточноазиатского саммита (ВАС) в столице Лаоса Вьентьяне еще не начался, а его участники - топовые политики и дипломаты – заинтриговали публику в лучших традициях американских шоу.
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