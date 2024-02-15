Итоги работы судебных приставов в 2023 году подвели в Подмосковье

Главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев рассказал об итогах 2023 года. Благодаря работе службы жители региона получили более 43 миллиардов рублей от своих должников, что на 19,4% больше, чем в 2022-м.
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