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Пятый канал

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Пробил путь: Сергей Лавров удивил журналиста своей силой на саммите БРИКС

Пробил путь: Сергей Лавров удивил журналиста своей силой на саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС в Нью-Дели удивил российского журналиста своей силой, когда отодвинул его, чтобы пройти к месту встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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