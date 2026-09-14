Пробил путь: Сергей Лавров удивил журналиста своей силой на саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС в Нью-Дели удивил российского журналиста своей силой, когда отодвинул его, чтобы пройти к месту встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.