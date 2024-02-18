Показываем самые роскошные наряды, которые звезды показали на ковровой дорожке британской кинопремии.

Марго Робби в Armani PriveЗа музыкальной феерией на церемонии вручения премии «Грэмми» последовал звездный сезон в Лондоне, где прошла церемония вручения кинопремий Британской академии кино и телевизионных искусств.
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