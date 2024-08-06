После свадьбы начались бесконечные ссоры. Думаю разводиться

Диляра Садыкова

Зачем постоянно искать причину для обиды? Нужно определиться, что бы вам хотелось и что вам не нравится, рассказать об этом партнеру. Обязательно выслушать партнёра, его видение. Порассуждать, как выполнить и его и ваши хотелки. Нельзя замалчивать, ваш муж не телепат, он не знает, что в вашей голове, так же как и вы. Но, для этого разговора подобрать соответствующую обстановку, скажем, приятное кафе или маленький ресторанчик. Здесь никто из вас не позволит себе кричать друг на друга. Вкусная еда и хорошее вино, расположат к спокойной раскрепощенной обстановке. Если вы любите этого человека и хотите с ним дальше продолжать жить, то вы должны продумать весь разговор, так сказать, прокрутить его в голове. А не с бухты барахты. Поймите, мужчина жил в другой семье, там женщина-мать хлопотала о нём, а как женился, тут наоборот, женщина требует для себя заботу. По крупинке, по песчинке, огромным трудом и временем вам придётся приручать мужчину. Женщина- шея, мужчина- голова, куда шея повернёт, туда голова смотрит. Строить семью, это не дом, мост, дорога. Здесь строительный материал- это взаимоотношения. Включите философию. А если бы ваш велосипед спровоцировал ДТП, или врезался в прохожего? Ваш супруг предотвратил трагедию. Вы должны им восхищаться, он ведь всё равно к вам вернулся. Старайтесь переводить обиды в шутку. Ну хорошо, допустим, вы разведетесь? Ваши требования будут к новому партнеру (если он будет) точно такие же, как к предыдущему. Опять побежите разводиться? Все люди разные (говорят уже 8 млрд.). Сожмите губы, стисните зубы, проглотите обиды и СОЗДАВАЙТЕ счастливую семью. Радуйтесь и радуйте супруга, никто не хочет жить с претенциозным, вечно обижающимися, склочным человеком. Как бы ваш муж первым от вас не сбежал.