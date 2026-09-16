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МОСИНФОРМ

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Столичное предприятие увеличило выпуск бесконтактных карт благодаря новому оборудованию

Столичное предприятие увеличило выпуск бесконтактных карт благодаря новому оборудованию

Московская компания ISBC на 20% нарастила мощности по производству смарт-карт. В ходе инвестиционного проекта предприятие приобрело современное высокотехнологичное оборудование и дополнило ассортимент.

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