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1 этап городского Школьного кубка игры ´Что? Где? Когда?´.

1 этап городского Школьного кубка игры ´Что? Где? Когда?´.

Команда учащихся гимназии в составе Аврамчик Карины, Валенчиц Елизаветы, Дубова Никиты, Косовича Андрея, Прашковича Максима и капитана команды Каменчукова Олега заняла 3-е место среди 30-ти команд города по итогам 1 этапа Школьного кубка игры ´Что? Где? Когда?´!!! .

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