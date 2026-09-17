Игорь Додон, бывший президент Молдавии, критикует курс Майи Санду на интеграцию в ЕС. Он считает, что это вредит экономике и безопасности страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Петербурге подр...
- Сергей Нетесов пр...
- SS Русские смертники...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым