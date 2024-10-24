Что такое подписка на автомобиль и почему на Алтае эта схема может не прижиться?

О подводных камнях такого способа владения машиной без ее покупки рассказали эксперты На российском авторынке популярность набирает подписка на машину, которая является альтернативой подорожавшим кредитам.
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