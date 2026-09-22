Трамп взобрался на трибуну ООН – пугать Москву и Пекин 18-ю заводами ВПК «для союзников»

В США идёт строительство 18 заводов по производству боеприпасов, ракет, продукцию которых будут продавать союзникам по НАТО.
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