Сегодня слишком хорошая погода, чтобы сидеть дома с плохим настроением Представляем прогноз на 25 мая в Брянске

Сегодня слишком хорошая погода, чтобы сидеть дома с плохим настроением Представляем прогноз на 25 мая в БрянскеСегодня, 25 мая, воздух прогрелся до +26 градусов, словно заботливые руки солнца окутали нас тёплым одеялом.