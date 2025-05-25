Сегодня слишком хорошая погода, чтобы сидеть дома с плохим настроением Представляем прогноз на 25 мая в Брянске

Сегодня слишком хорошая погода, чтобы сидеть дома с плохим настроением Представляем прогноз на 25 мая в БрянскеСегодня, 25 мая, воздух прогрелся до +26 градусов, словно заботливые руки солнца окутали нас тёплым одеялом.
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