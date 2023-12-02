Политнавигатор Мы возвращаемся к теме реалий украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровской камарильей, в плане государственного строительства и очистки менталитета жителей от нацистского засорения.
Реалии самостийной глубинки, или Нужны ли России львовские рогули?
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"...Если после победы над хунтой придется их перевоспитывать, не знаю даже, как это возможно… Лучше действительно всю западенщину «подарить» Европе..." А может, ну их перевоспитывать. В Кенигсберге, ныне Калининграде и в Калининградской области жили же немцы, а теперь там живут россияне с очень даже российским менталитетом. Может, не западенщину «подарить» Европе, а западенцев? В конце концов, ведь Львов основан русским князем Даниилом Галицким.
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