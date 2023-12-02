Реалии самостийной глубинки, или Нужны ли России львовские рогули?

НП

Наталья Павлова

"...Если после победы над хунтой придется их перевоспитывать, не знаю даже, как это возможно… Лучше действительно всю западенщину «подарить» Европе..." А может, ну их перевоспитывать. В Кенигсберге, ныне Калининграде и в Калининградской области жили же немцы, а теперь там живут россияне с очень даже российским менталитетом. Может, не западенщину «подарить» Европе, а западенцев? В конце концов, ведь Львов основан русским князем Даниилом Галицким.