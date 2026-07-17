Жемчужина Черноморского побережья: туристы раскрыли магию самого красивого места отдыха

Кабардинка продолжает оставаться одним из самых популярных курортов Черноморского побережья. Туристы отмечают, что поселок удачно сочетает живописную природу, комфортную инфраструктуру и теплое море, которое уже в середине лета прогревается до комфортных температур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии