Идея отправки военных пошла в «натовские массы». Комментарий Георгия Бовта

Россия запросила заседание Совбеза ООН, чтобы, как выразился зампостпреда России при Совбезе Дмитрий Полянский, узнать больше о «задумках, чреватых началом Третьей мировой войны»Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что не считает чем-то нереальным отправку войск НАТО на Украину.