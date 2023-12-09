Жога ответил СБУ на предъявленные после просьбы о выдвижении Путина обвинения

Герой Донецкой народной республики (ДНР), спикер парламента региона Артем Жога ответил на предъявленные ему после просьбы о выдвижении кандидатуры президента России Владимира Путина на выборы обвинения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).
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