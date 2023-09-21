Грецкий орех является, пожалуй, самым уникальным и ярчайшим представителем растительного сообщества, растением в котором все его части обладают высокими биологически активными свойствами.
Полезные свойства грецкого ореха
Комментарии
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Карпов Илья
Зачем писать такие огромные заметки? Или все, кто икал философский камень прошли мимо него, а он был рядом, в виде грецкого ореха? Да у грецкого ореха много полезных свойств, но то, что он помогает прям от всего на свете, большой вопрос. Читателям будет интересно просмотреть и материал о ГОТОВКЕ ВАРЕНЬЯ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ЕЩЕ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ.
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