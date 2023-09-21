Велемудр. Мир тесен.

22 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Карпов Илья
    Зачем писать такие огромные заметки? Или все, кто икал философский камень прошли мимо него, а он был рядом, в виде гр...Полезные свойства...
  • Валерий Холодок
    Доброго дня. ==="Я могу выразить только мою собственную точку зрения. И я вполне допускаю, что таковых, конкурирующих...Цель жизни - разв...
  • Карпов Илья
    Чувствуется БОЛЬШАЯ ФАЛЬШЬ в описании такого случая. Пусть это и притча. Интересно, а эта женщина приехала с компание...Притча Здравомыслия

Полезные свойства грецкого ореха

Полезные свойства грецкого ореха

Грецкий орех является, пожалуй, самым уникальным и ярчайшим представителем растительного сообщества, растением в котором все его части обладают высокими биологически активными свойствами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Карпов Илья
Зачем писать такие огромные заметки? Или все, кто икал философский камень прошли мимо него, а он был рядом, в виде грецкого ореха? Да у грецкого ореха много полезных свойств, но то, что он помогает прям от всего на свете, большой вопрос. Читателям будет интересно просмотреть и материал о ГОТОВКЕ ВАРЕНЬЯ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ЕЩЕ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх